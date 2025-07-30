Англія

Колишній голкіпер Арсеналу пройде медогляд та приєднається до "сорок" найближчим часом.

Ньюкасл Юнайтед досяг домовленості із Саутгемптоном щодо переходу англійського воротаря Аарона Рамсдейла.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн з The Athletic, мова йдеться про оренду з великим стартовим платежем та опцією викупу після сезону. 27-річний голкіпер уже отримав дозвіл вирушити до розташування "сорок" для проходження медогляду та фіналізації угоди.

Нагадаємо, Рамсдейл перебрався до Саутгемптона влітку 2024 року з Арсеналу за 25 мільйонів фунтів, провівши 32 матчі в сезоні-2024/25, який команда завершила вильотом із Прем'єр-ліги.

Наставник Ньюкасла Едді Гау вже працював із Рамсдейлом у Борнмуті, де той був основним воротарем у сезоні-2019/20. Саме цей досвід і довіра тренера до гравця стали вирішальними чинниками в трансфері.

Після втрати позиції в Арсеналі на користь Давіда Раї, Рамсдейл шукав новий виклик. Він має за плечима 89 матчів у складі «канонірів» і 5 викликів до національної збірної Англії. У Ньюкаслі він конкуруватиме з Ніком Поупом, Мартіном Дубравкою, Одиссеасом Влаходімосом та іншими воротарями клубу.

Очікується, що Рамсдейл додасть команді впевненості у грі ногами — навику, якого бракує Поупу, і який може стати важливою складовою в наступному етапі розвитку Ньюкасла, який все більше йде у бік більш сучасного футболу та поступово відходить від стилю зі ставкою суто на фізику.