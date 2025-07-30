Англія

Інакше трансфер цього літа не відбудеться.

Лондонський Арсенал продовжує свою активну літню трансферну кампанію й готується до чергового підписання в ланку нападу.

Англійський атакувальний півзахисник Крістал Пелес Еберечі Езе потрапив до поля зору "канонірів", і наразі тривають їхні перемовини із "склярами" в спробах знайти спільні точки дотику.

Однак у 27-річного виконавця є чітко прописана сума відступних у контракті з клубом у розмірі близько 75 млн євро, і наразі все йде до того, що Пелес до останнього наполягатиме на цих умовах.

Позиція ж Арсеналу полягає в тому, щоб очікувати на знижку від "склярів", у яких у запасі ще два роки контракту з Езе.

Англієць у минулому сезоні забив 14 голів та віддав 11 асистів у 43 матчах.