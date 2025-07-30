Інакше трансфер цього літа не відбудеться.
Еберечі Езе, Getty Imagess
30 липня 2025, 08:40
Лондонський Арсенал продовжує свою активну літню трансферну кампанію й готується до чергового підписання в ланку нападу.
Англійський атакувальний півзахисник Крістал Пелес Еберечі Езе потрапив до поля зору "канонірів", і наразі тривають їхні перемовини із "склярами" в спробах знайти спільні точки дотику.
Однак у 27-річного виконавця є чітко прописана сума відступних у контракті з клубом у розмірі близько 75 млн євро, і наразі все йде до того, що Пелес до останнього наполягатиме на цих умовах.
Позиція ж Арсеналу полягає в тому, щоб очікувати на знижку від "склярів", у яких у запасі ще два роки контракту з Езе.
Англієць у минулому сезоні забив 14 голів та віддав 11 асистів у 43 матчах.