Англія

Словенський форвард став головною ціллю МЮ на позицію нападника цього літа.

Манчестер Юнайтед визначився з пріоритетним кандидатом для підсилення атаки — ним став нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко, який цього літа залишився серед небагатьох якісних та доступних форвардів із перспективами на топовий рівень.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн з The Athletic, клуб із Олд Траффорд уже встановив неформальні контакти з німецьким клубом.

22-річний словенець також перебуває у сфері інтересів Ньюкасла, який розглядає його як потенційну заміну Александеру Ісаку. Проте саме Юнайтед прискорив переговори й наразі розглядає Шешка як основну ціль, попри альтернативний варіант у вигляді нападника Астон Вілли Оллі Воткінса.

Втім, бірмінгемський клуб ще на початку трансферного вікна дав чітко зрозуміти, що Воткінс не продається, і керівництво Манчестер Юнайтед не бажає переплачувати. Тож "червоні дияволи" зосередилися на молодому Шешку, контракт якого з Лейпцигом діє до 2029 року. За інформацією джерела, у разі пропозиції на рівні 80-90 млн євро німці готові розглядати трансфер.

Шешко приєднався до Лейпцига влітку 2023-го з Зальцбурга й відтоді провів 87 матчів, у яких забив 39 голів і віддав 8 асистів. У сезоні-2024/25 він забив 13 м'ячів у Бундеслізі, однак втратив стабільність, а сам Лейпциг провів найгірший сезон із моменту виходу до еліти німецького футболу.

Юнайтед раніше вже цікавився словенцем, але в 2019 році відмовився платити за нього 2 млн євро, що тоді вважалося завеликою сумою. Тепер же трансфер може обійтися майже в 40 разів дорожче. Аналітики МЮ сподіваються, що Шешко зможе реалізувати свій потенціал та стати форвардом топового рівня, який закріпиться в Манчестер Юнайтед на багато років.