Англія

На Олд Траффорд шукають креативні рішення на трансферному ринку, включно з обмінами гравцями.

Манчестер Юнайтед веде переговори з Челсі та Астон Віллою щодо потенційного трансферу Алехандро Гарначо.

Як повідомляє The Independent, в рамках переговорів щодо майбутнього 21-річного аргентинця також розглядається можливість зворотного переходу таких гравців, як Ніколас Джексон (Челсі) та Оллі Воткінс (Астон Вілла).

Керівництво Юнайтед прагне реалізувати трансферні плани Рубена Аморіма, який продовжує перебудову складу, водночас дотримуючись фінансових обмежень, пов’язаних із правилами АПЛ щодо прибутковості та стабільності. Саме тому манкуніанський клуб активно розглядає варіанти взаємообміну гравцями.

Челсі давно проявляє інтерес до Гарначо, однак наразі сторони не можуть дійти згоди щодо вартості гравців. Лондонці оцінюють Джексона в 80 мільйонів фунтів, але не готові платити більше ніж 30 мільйонів за аргентинця. У свою чергу, Манчестер Юнайтед не має наміру знижувати ціну на талановитого вінгера та загалом дотримується жорсткої позиції щодо трансферної вартості своїх футболістів — особливо Гарначо та Антоні, яким цікавляться клуби з Ла Ліги після його оренди в Бетісі.

Також серйозний інтерес до Оллі Воткінса з боку Юнайтед пов’язаний із потребою клубу в результативному нападнику. Проте Астон Вілла поки не розглядає варіант продажу свого ключового форварда. Серед інших потенційних цілей Юнайтед — воротар бірмінгемців Еміліано Мартінес, що стало більш актуальним на тлі травми Андре Онана.

На позицію опорного півзахисника Ман Юнайтед розглядає варіанти з Мортеном Юльманном зі Спортінга та Жоау Паліньєю з Баварії. Також у сфері інтересів залишається нападник Беньямін Шешко, однак його трансфер із РБ Лейпциг за 80 мільйонів євро можливий лише після значних продажів.