Англія

Лондонці зберегли нападника, але ризикують втратити Езе й Гехі.

Лондонський Крістал Пелас відхилив трансферну пропозицію італійської Аталанти щодо нападника Жан-Філіпа Матети, яка складала трохи більше 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Попри те, що контракт 28-річного форварда з Пелас діє ще два роки, клуб наразі не поспішає продавати гравця, хоча інтерес до нападників цього літа залишається вкрай високим.

Італійський клуб, який нещодавно втратив найкращого бомбардира Серії А Матео Ретегі — він, за повідомленнями, перейшов до саудівського Аль-Кадсія за 56 мільйонів фунтів — активно шукає йому заміну. У списку потенційних цілей "Аталанти", окрім Матети, фігурують Родріго Муніс із Фулгема, Нікола Крстович із Лечче та Толу Арокодаре з Генка.

Тим часом, сам Крістал Пелас переживає невизначене трансферне вікно: лондонський Арсенал проявляє серйозний інтерес до двох ключових гравців — півзахисника Еберечі Езе та центрального захисника Марка Гехі, контракти яких з клубом добігають кінця наступного літа.