Англія

Англійський захисник готовий прийняти умови та залишитися в лондонському клубі.

Тоттенгем зробив пропозицію щодо продовження контракту своєму крайньому захиснику Джеду Спенсу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо із посиланням на інсайдера "шпор" Пола О'Кіфі (@pokeefe1), 24- річний фулбек позитивно налаштований і зацікавлений у продовженні співпраці з клубом із Північного Лондона.

Перемовини між сторонами наразі тривають, і угода може бути укладена вже найближчим часом.

Нагадаємо, Джед Спенс приєднався до Тоттенгема влітку 2022 року з Мідлсбро за 14,7 млн євро.

Після низки оренд та невиразних років англійський лівий захисник отримав вдосталь шансів від Анже Постекоглу у минулому сезоні, в якому він забив 2 голи та віддав 3 асисти у 35 поєдинках у всіх турнірах. Його поточна угода спливає влітку 2028 року.