Залишилось лише оголосити офіційно.
Дан Ндоє, Getty Images
31 липня 2025, 08:45
Швейцарський нападник італійської Болоньї минулого сезону виступав із клубом у Лізі чемпіонів УЄФА, що дозволило "россоблу" створити непогану рекламу для свого гравця на трансферному ринку.
У підсумку за 24-річним виконавцем таки прийшов цього літа англійський Ноттінгем Форест із солідною пропозицією в 40 млн євро + 5 млн євро бонусів, а також 10% від наступного продажу футболіста.
Усі ці умови італійці вибивали для себе впродовж тривалих перемовин, які в підсумку мали успішне завершення напередодні.
Повідомляється, що клуби досягли повної домовленості щодо трансферу гравця, і незабаром відбудеться його медогляд та підписання контракту до 2031 року вже в складі "лісників".
У минулому сезоні Ндоє забив дев’ять голів і віддав шість асистів у 41 матчі за Болонью.