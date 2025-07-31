Англія

Залишилось лише оголосити офіційно.

Швейцарський нападник італійської Болоньї минулого сезону виступав із клубом у Лізі чемпіонів УЄФА, що дозволило "россоблу" створити непогану рекламу для свого гравця на трансферному ринку.

У підсумку за 24-річним виконавцем таки прийшов цього літа англійський Ноттінгем Форест із солідною пропозицією в 40 млн євро + 5 млн євро бонусів, а також 10% від наступного продажу футболіста.

Усі ці умови італійці вибивали для себе впродовж тривалих перемовин, які в підсумку мали успішне завершення напередодні.

Повідомляється, що клуби досягли повної домовленості щодо трансферу гравця, і незабаром відбудеться його медогляд та підписання контракту до 2031 року вже в складі "лісників".

У минулому сезоні Ндоє забив дев’ять голів і віддав шість асистів у 41 матчі за Болонью.