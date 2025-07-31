Англія

Переговори з Баварією тривають.

Тоттенгем прагне орендувати півзахисника мюнхенської Баварії Жоау Палінью, повідомляє The Athletic.

30-річний португалець перейшов до Баварії рік тому з Фулгема за 51 мільйон євро. У складі німецького клубу він не закріпився в основі, зігравши лише 25 матчів без результативних дій.

Баварія розглядає можливість продажу гравця, але Тоттенгем наполягає на оренді. Наразі клуби ведуть переговори. Ринкова вартість Палінья становить 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що варіант із підписанням Жоау Паліньї також розглядає Манчестер Юнайтед.