Англія

Бельгієць може замінити Іллю Забарного.

23-річний центральний захисник Дженоа та збірної Бельгії Коні Де Вінтер може змінити клубну прописку цього літа. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський Борнмут розглядає футболіста як потенційну заміну Іллі Забарному, який може залишити команду — у послугах українця зацікавлені ПСЖ і Тоттенгем.

Окрім Борнмута, на підписання бельгійця претендує також міланський Інтер. Контракт Де Вінтера з Дженоа чинний до літа 2028 року, а його орієнтовна трансферна вартість складає 22 мільйони євро.

У минулому сезоні захисник забив 3 голи в 26 матчах за генуезький клуб у всіх турнірах. У складі збірної Бельгії Де Вінтер відіграв 4 матчі та відзначився одним асистом.

Нагадаємо, що в Дженоа він перейшов улітку 2023 року з Ювентуса за 8 мільйонів євро.