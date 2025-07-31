Англія

Гвардіола бачить у 22-річному півзахиснику ідеальне підсилення.

Півзахисник Барселони Фермін Лопес опинився в центрі трансферного інтересу з боку Манчестер Сіті. Як повідомляють джерела, головний тренер англійського чемпіона Пеп Гвардіола високо оцінює гру 22-річного іспанця та вважає, що той ідеально впишеться в ігрову модель команди.

За інформацією джерела, Сіті вже готує офіційну пропозицію на суму 60 мільйонів євро, щоб переконати Барселону продати перспективного хавбека. Сам Лопес також налаштований позитивно щодо переходу — через велику конкуренцію в півзахисті каталонців він готовий розглянути варіант продовження кар’єри в АПЛ.

У сезоні 2024/25 Фермін Лопес провів 46 матчів за Барсу, забивши 8 голів і зробивши 10 результативних передач. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 50 мільйонів євро.