Англія

Португальська Бенфіка оцінила півзахисника в 25 мільйонів євро.

Лідс Юнайтед серйозно зацікавився трансфером хавбека Бенфіки Флорентіну Луїса. Як повідомляє португальське видання Record, "лісабонці" готові розглянути продаж за умови, що потенційний покупець заплатить не менше 25 мільйонів євро.

Окрім Лідса, на 24-річного опорника також претендують Евертон і Бернлі. Усі три клуби вже зробили запити щодо можливого трансферу, однак жоден з них поки не задовольнив фінансових вимог Бенфіки.

Луїс, вихованець академії лісабонського клубу, вже має досвід виступів у Франції (Монако) та Іспанії (Хетафе), а за головну команду Бенфіки він зіграв понад 150 матчів.