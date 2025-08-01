Узбецький захисник залишиться в складі "містян".
Гвардіола і Хусанов, getty images
01 серпня 2025, 12:55
Розкрито плани Манчестер Сіті щодо центрального захисника команди Абдукодіра Хусанова. Як стверджує журналіст Сімон Байковські, керівництво "містян" планує залишити 21-річного гравця збірної Узбекистану в складі на найближчий сезон.
Манчестер Сіті придбав Хусанова у Ланса в січні цього року. У футболці англійського гранда захисник зіграв у десяти матчах, у яких відзначився одним забитим голом.
Чинний контракт Хусанова з Манчестер Сіті розрахований до 2029 року. Востаннє гравець виходив на поле в березні.
Раніше Манчестер Сіті підтвердив повернення Траффорда.