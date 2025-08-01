Англія

Узбецький захисник залишиться в складі "містян".

Розкрито плани Манчестер Сіті щодо центрального захисника команди Абдукодіра Хусанова. Як стверджує журналіст Сімон Байковські, керівництво "містян" планує залишити 21-річного гравця збірної Узбекистану в складі на найближчий сезон.

Манчестер Сіті придбав Хусанова у Ланса в січні цього року. У футболці англійського гранда захисник зіграв у десяти матчах, у яких відзначився одним забитим голом.

Чинний контракт Хусанова з Манчестер Сіті розрахований до 2029 року. Востаннє гравець виходив на поле в березні.

Раніше Манчестер Сіті підтвердив повернення Траффорда.