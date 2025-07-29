Англія

Після рекордного сезону в Чемпіоншипі 22-річний воротар знову стане частиною команди Гвардіоли.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про повернення Джеймса Траффорда, завершивши трансфер воротаря з Бернлі. Сторони досягли угоди ще декілька днів тому, однак тепер клуб підтвердив підписання контракту — угода розрахована до літа 2030 року.

Для 22-річного воротаря це повернення додому, адже саме в академії Сіті він провів вісім років, пройшовши шлях від юнацьких команд до лав першої. Минулого року Траффорд зробив крок уперед, перебравшись до Бернлі, де отримав стабільну ігрову практику та яскраво проявив себе.

Його статистика в минулому сезоні Чемпіоншипу вражає: 29 сухих матчів із 45, лише 16 пропущених голів — ці показники стали найкращими в турнірі та допомогли "бордовим" одразу повернутись до Прем'єр-ліги. Саме ці виступи змусили Сіті активізувати повернення молодого таланту, навіть попри наявність кількох інших варіантів.

"Повернення до Сіті — це такий особливий і гордий момент як для мене, так і для моєї родини", — прокоментував сам гравець.

Джеймс Траффорд отримає футболку з першим номером, що символічно підкреслює довіру клубу до його потенціалу.