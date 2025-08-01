Англія

Соріано оцінив менталітет норвежця.

Ферран Соріано, генеральний директор Манчестер Сіті, висловився про характер Ерлінга Голанда, порівнявши норвежця з Кріштіану Роналду.

"Якщо партнер Роналду забиває гол, він не святкує. Тому що Кріштіану думає: "Я мав забити". Справа не в тому, що він погана людина. Просто у нього такий менталітет. Ерлінг — інший. Він забиває багато голів, але йому подобається, коли це роблять партнери по команді", — заявив Соріано.

За три роки в Англії форвард Манчестер Сіті забив 124 голи за 146 офіційних матчів. Також на його рахунку 21 асист.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Голанда становить €180 млн. Новий сезон АПЛ команда норвежця розпочне матчем із Вулвергемптоном, який відбудеться 16 серпня.