Англія

Мерсисайдці зупиняють спроби трансферу нападника, попри домовленість із самим гравцем.

Ліверпуль наразі не має наміру повторно робити запит щодо трансферу Александера Ісака з Ньюкасла. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Попередню пропозицію у розмірі 110 млн фунтів стерлінгів було відхилено, і характер відповіді з боку Ньюкасла змусив "червоних" припинити подальші перемовини.

За інформацією джерела, Ліверпуль не мав жодних проблем із погодженням особистих умов зі шведським форвардом. Однак клуб не бачить сенсу в новій пропозиції, якщо Ньюкасл сам не виявить готовності повернутися до переговорів.

Таким чином, трансфер Ісака на Енфілд цього літа малоймовірний, якщо тільки позиція "сорок" кардинально не зміниться.