Англія

Лондонський клуб має продати кілька гравців, щоб укласти угоду.

Челсі активно працює над трансфером атакуючого півзахисника РБ Лейпциг Хаві Сімонса.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг із Sky Sport DE, сторони майже досягли усної домовленості щодо умов угоди.

Очікується, що лондонці незабаром зроблять офіційну пропозицію, однак до цього клуб повинен завершити кілька продажів, аби звільнити місце в заявці та покращити фінансовий баланс.

Попри чутки, потенційний трансфер Сімонса не пов'язаний із зацікавленістю Челсі в вінгері Манчестер Юнайтед Алейхандро Гарначо — обидва варіанти розглядаються окремо.

Нагадаємо, 22-річний Сімонс у минулому сезоні провів 33 матчі, забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.