Англія

Ліверпуль готовий продати уругвайця на постійній основі — перемовини тривають.

Саудівський гранд Аль-Хіляль не втрачає надії підписати форварда Ліверпуля Дарвіна Нуньєса.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, переговори між англійським клубом і представниками гравця все ще тривають.

Англійський клуб відкритий до продажу 26-річного уругвайця, якщо отримає гідну пропозицію. Очікується, що сторони продовжать обговорення протягом наступних днів.

Дарвін Нуньєс, який приєднався до Ліверпуля у 2022 році з Бенфіки за 85 мільйонів євро, залишається одним із головних трансферних пріоритетів Аль-Хіляля цього літа.

У минулому сезоні уругвайський форвард провів за мерсисайдців 47 матчів, в яких забив 7 голів та віддав 7 результативних передач.