Англія

Пригода тривалістю 10 років добігає до завершення.

Корейський нападник Сон Хин Мін долучився до лондонського Тоттенгема ще влітку далекого 2015 року й відтоді своїми виступами заслужив статус капітана та живої легенди клубу.

Зрештою, 33-річний виконавець за підсумками минулого сезону здобув із клубом трофей Ліги Європи УЄФА, але вже цього літа його історія взаємин із "шпорами" добігає до завершення.

Про це гравець оголосив на останньому інтерв’ю під час азійського турне лондонців.

"Перед початком прес-конференції я хотів би сказати, що вирішив покинути клуб цього літа. Клуб із повагою ставиться до мого рішення.

Це було найважче рішення в моїй кар'єрі. Стільки чудових спогадів. Було дуже важко ухвалити це рішення.

Мені потрібне нове середовище, щоб рухатись уперед. Мені потрібні невеликі зміни — 10 років це довгий час. Я приїхав до північного Лондона ще дитиною, у віці 23 років, такий молодий. А залишаю я цей клуб дорослим чоловіком, дуже гордим через час, який я провів тут.

Я хочу подякувати всім уболівальникам Тоттенгема за те, що вони дали мені стільки любові. Сподіваюсь, що прощання також є вдалим моментом і що це правильний час для прийняття такого рішення. Сподіваюсь, що всі зможуть це прийняти і поважати", — заявив корейський виконавець.

Сон загалом провів за Тоттенгем 454 матчі, забив 173 голи та віддав 101 гольовий пас.