Англія

Perfect match.

Цього літа англійський Вулвергемптон зробив рішучий крок до підписання норвезького флангового захисника нідерландського АЗ Алкмар Давіда Мьоллера Вольфе.

23-річний виконавець провів у складі АЗ два сезони, тоді як свого часу за нього сплатили 2,5 млн євро.

Утім, після 92 зіграних матчів, чотирьох голів та десяти асистів за цей час у нідерландському клубі вартість гравця на ринку значно зросла.

Вулвергемптону довелось викласти близько 12 млн євро за свого новачка.

Контракт підписано до 2030 року.