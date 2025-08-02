Perfect match.
Давід Мьоллер Вольфе, x.com/Wolves
02 серпня 2025, 13:07
Цього літа англійський Вулвергемптон зробив рішучий крок до підписання норвезького флангового захисника нідерландського АЗ Алкмар Давіда Мьоллера Вольфе.
23-річний виконавець провів у складі АЗ два сезони, тоді як свого часу за нього сплатили 2,5 млн євро.
Утім, після 92 зіграних матчів, чотирьох голів та десяти асистів за цей час у нідерландському клубі вартість гравця на ринку значно зросла.
Вулвергемптону довелось викласти близько 12 млн євро за свого новачка.
Контракт підписано до 2030 року.