Англія

Англійський клуб веде переговори з Трабзонспором щодо трансферу Батагова.

Англійський Брайтон зацікавлений у підписанні центрального захисника Трабзонспора Арсенія Батагова. Про це повідомляє турецьке видання Fanatik.

За інформацією джерела, клуб АПЛ вже звернувся до турків із приводу потенційного трансферу 23-річного українця. Трабзонспор оцінює Батагова у 20 мільйонів євро — сума, яку Брайтон здатен собі дозволити.

Наразі переговори між сторонами тривають.

Батагов приєднався до Трабзонспора влітку 2024 року, перейшовши з луганської Зорі за 1,83 млн євро. У минулому сезоні центрбек провів 23 матчі, відзначився 2 голами та 1 результативною передачею.

Контракт гравця з турецьким клубом чинний до літа 2028 року й передбачає опцію пролонгації ще на один сезон. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Батагова наразі становить 4,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор вже відхилив дві пропозиції від Лаціо, а також інтерес з боку Ноттінгем Форест.