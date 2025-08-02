Тепер англійському клубу залишилося домовитися з Реалом щодо трансферу бразильського форварда.
Родріго Гоес, Getty images
02 серпня 2025, 16:49
Ліверпуль провів успішні переговори з представниками форварда Реала та збірної Бразилії Родріго Гоеса. Про це повідомляє ESPN.
Англійський клуб запропонував 24-річному футболісту контракт на вигідних умовах, які повністю влаштовують гравця. Тепер "червоним" належить узгодити трансфер із мадридським клубом.
Очікується, що Реал буде готовий відпустити Родріго влітку. Чинна угода бразильця з "бланкос" діє до 30 червня 2028 року.
За даними Transfermarkt, трансферна вартість нападника становить 90 мільйонів євро. У сезоні-2024/25 Родріго відіграв за мадридців 54 матчі, у яких відзначився 14 голами та 11 асистами.
Раніше повідомлялося, що Реал відмовив Ньюкаслу у трансфері Андрія Луніна.