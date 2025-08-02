Англія

Англійський клуб хоче зробити українця основним воротарем.

Манчестер Юнайтед серйозно зацікавився українським воротарем мадридського Реала Андрієм Луніним. Про це повідомляє видання Madrid-barcelona. За інформацією джерела, англійський клуб готовий довірити 26-річному голкіперу місце у стартовому складі.

У клубі з Олд Траффорд наразі не визначена ситуація з воротарською лінією. Алтай Баїндир може залишити команду, а Андре Онана продовжує демонструвати нестабільну гру, що змушує керівництво Юнайтед шукати альтернативи. У цьому контексті кандидатура Луніна розглядається як одна з пріоритетних.

Втім, мадридський Реал не має наміру розлучатися з українцем. Клуб займає жорстку позицію щодо майбутнього свого воротаря і не збирається розглядати навіть щедрі трансферні пропозиції.

Минулого сезону Лунін провів 14 матчів за Реал, у яких пропустив 19 м’ячів і оформив шість «сухих» зустрічей. У складі національної збірної України він має 16 поєдинків, де також шість разів зберіг ворота недоторканими, пропустивши 16 голів.

Раніше повідомлялося, що новий головний тренер Реала Хабі Алонсо розраховує на Луніна і планує надавати йому більше ігрового часу.