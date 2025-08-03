Англія

Челсі заробить на черговому вихованці.

Фінансові принципи лондонського Челсі, зокрема, полягають у тому, щоб заробляти на продажі вихованців клубу, що значно покращує становище "синіх" у контексті фінансового фейр-плей.

Цього літа "пенсіонери" вирішили збільшити свій баланс за рахунок албанського нападника Армандо Брої, який перебуває на контракті з клубом ще з часів виступів у дитячій команді в 2009 році.

За 23-річного виконавця Бернлі погодився заплатити 25 млн євро та запропонував гравцю підписати контракт до 2030 року.

Повідомляється, що угода поміж клубами фактично оформлена й найближчим часом гравець вирушить до свого нового клубу.

Минулий сезон Броя провів у оренді в Евертоні, але не забивав за 469 хвилин у 13 матчах.