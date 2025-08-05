Англія

Каталонці не проти трансферу лише за великі гроші та згоду самого гравця.

Тоттенгем зацікавлений у трансфері півзахисника Барселони Марка Касадо, однак переговори не просунулися. Каталонці не планують продавати 20-річного хавбека, який минулого сезону став важливою частиною команди (36 матчів, 1 гол, 6 асистів).

Касадо має чинний контракт до 2028 року, але клуб уже працює над його продовженням до 2030-го. Проте Барселона може розглянути продаж лише у разі вигідної пропозиції (щонайменше 30 млн євро) і бажання самого гравця.

Тоттенгем раніше вже підписав Жоау Пальїньї з Баварії, а новий сезон розпочне 13 серпня матчем за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ.