Англія

Екс-гравець Лестера та Челсі став п’ятим підписанням Евертона.

Кірнан Дьюзбері-Голл став повноправним гравцем Евертона, підписавши з клубом п’ятирічний контракт до літа 2030 року. Деталі угоди з Челсі залишились конфіденційними. 26-річний центральний півзахисник поповнив ряди "ірисок" як п’яте нове обличчя цього літа.

Вихованець Лестера, Дьюзбері-Голл раніше проходив оренду в Блекпулі та Лутон Таун, перш ніж закріпитися в основі "лисів" і стати улюбленцем фанатів. У липні 2024 року він зробив гучний перехід до Челсі, де провів продуктивний сезон 2024/25.

За лондонців півзахисник зіграв 36 матчів у всіх турнірах, відзначився чотирма голами та трьома асистами, а також став ключовим елементом у переможній кампанії "синіх" у Лізі Європи, будучи єдиним гравцем, який взяв участь у всіх 15 матчах єврокубку.

У коментарі для evertontv новачок не приховував емоцій: "Я шалено радий. Сидіти тут на стадіоні та усвідомлювати, що це — мій новий дім, це щось неймовірне. Моя родина у захваті. Це рішення далося легко — я відчуваю, що це правильний крок. Енергія, атмосфера, стадіон, фанати — усе це підштовхнуло мене сюди".

У сезоні 2023/24 хавбек блискуче провів кампанію в складі Лестера, допомігши клубу повернутись до Прем’єр-ліги з першого місця та здобувши особисті нагороди: "Гравець сезону" та "Улюбленець уболівальників". У тому сезоні він забив 12 м’ячів і зробив 14 результативних передач у 44 матчах Чемпіоншипу.

Менеджер Евертона Девід Мойєс також прокоментував трансфер: "Ми дуже раді, що Кірнан зробив свій вибір на користь нашого клубу. Конкуренція була серйозною, але він був у захваті від можливості приєднатись до нашої команди. Його досвід у Прем’єр-лізі та якість гри допоможуть йому швидко адаптуватись. Упевнений, вболівальники підтримають його з першого дня".