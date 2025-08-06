Англія

Шотландський голкіпер з досвідом виступів у АПЛ та на Євро-2024 підсилив "лісників".

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання контракту з шотландським воротарем Ангусом Ганном. 28-річний голкіпер перейшов до клубу на правах вільного агента, уклавши угоду на один рік.

Ганн є вихованцем Норвіч Сіті, проте свій перший професійний контракт він підписав із Манчестер Сіті у віці 17 років. Протягом своєї кар'єри він також виступав за Саутгемптон та згодом повернувся до Норвіча, де провів 172 матчі за два періоди. У сезоні 2024/25 Ангус зіграв 35 матчів у Чемпіоншипі.

Окрім клубної кар'єри, Ганн активно залучається до ігор за національну збірну Шотландії, в складі якої провів 16 матчів. Він був основним воротарем команди на Євро-2024 і зіграв у кожному поєдинку групового етапу.

Коментуючи свій перехід, Ангус Ганн зазначив: "Я дуже радий бути тут. Це історичний клуб, який проходить захопливу подорож, і я з нетерпінням чекаю можливості стати його частиною та розпочати роботу. Я приєднуюся до хорошої групи воротарів, і я вірю, що мій досвід додасть щось корисне команді. Я не можу дочекатися початку".