Англія

Трансфер залежить від кількох факторів, включаючи можливий продаж Александера Ісака з Ньюкасла та позицію самого гравця.

Нападник Челсі Ніколас Джексон може залишити клуб цього літа, попри своє бажання залишитися. За інформацією The Guardian, керівництво "синіх" готове продати сенегальця, встановивши ціну в 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Це рішення пов'язане з тим, що лондонський клуб націлений на підписання нових зірок, зокрема Алехандро Гарначо та Хаві Сімонса.

Нагадаємо, що раніше сам Джексон роздумував над відходом через посилення конкуренції в атаці. Однак, зараз, попри підписання Ліама Делапа та Жоау Педро, The Guardian зазначає, що гравець воліє залишитися в клубі, хоча його позиція в ієрархії нового тренера Енцо Марески може похитнутися.

Головним претендентом на Джексона є Ньюкасл, який може втратити Беньяміна Шешко, що, ймовірно, перейде до Манчестер Юнайтед. "Сороки" готові профінансувати перехід Джексона, якщо продадуть свого форварда Александера Ісака Ліверпулю за значну суму.

Варто зазначити, що Ніколас Джексон має контракт із Челсі до 2033 року, і його позиція може відіграти вирішальну роль у цій трансферній сазі. Нападник провів 81 матч за клуб, забивши 30 голів, з яких 10 — у Прем'єр-лізі минулого сезону.