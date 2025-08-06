Англія

"Сороки" розглядають 30-річного шотландського півзахисника після продажу Шона Лонгстаффа та травми Джо Віллока.

Ньюкас розглядає можливість підписання капітана Астон Вілли Джона Макгінна. Про це повідомляє видання Mail Sport. Головний тренер "сорок " Едді Хау прагне підсилити півзахист, який наразі відчуває кадровий дефіцит.

Після продажу Шона Лонгстаффа в Лідс за £12 млн та травми Джо Віллока, яка вивела його з ладу на 4-6 тижнів, у розпорядженні Хау залишилося лише чотири центральні півзахисники. У зв'язку з цим, клуб активно шукає підсилення, і Джон Макгінн є однією з головних цілей.

Ньюкасл приваблюють надійність та характер 30-річного шотландця, що особливо важливо в умовах "турбулентного" трансферного вікна. У Макгінна залишилося два роки за контрактом з Астон Віллою, і хоча Унаї Емері не хоче втрачати свого капітана, клуб потребує продажу гравців. Після семи років у команді, Макгінн також може бути готовий до нового виклику, особливо з можливістю грати в Лізі чемпіонів.

Крім Макгінна, Ньюкасл також розглядає можливість підписання його одноклубника Джейкоба Ремзі та Джека Рудоні з Ковентрі. Наразі у півзахисті "сорок" доступні Бруно Гімараес, Жоелінтон, Сандро Тоналі та Льюїс Майлі.