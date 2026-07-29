Англія

Англійський клуб перебуває на просунутій стадії переговорів щодо переходу 24-річного півзахисника Ланса за 48 мільйонів євро.

Брентфорд близький до підписання півзахисника Ланса Мамаду Сангаре. За інформацією авторитетного видання L'Équipe, англійський клуб перебуває на просунутій стадії переговорів, а сума потенційного трансферу може скласти близько 48 мільйонів євро.

У разі успішного завершення угоди 24-річний малієць стане найдорожчим футболістом, проданим у історії Ланса. Наразі рекорд належить Лої Опенда, який влітку 2023 року перейшов у РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро.

Сангаре став одним із головних відкриттів минулого сезону, відзначившись 3 забитими м'ячами та 4 результативними передачами у 33 матчах. "Криваво-золоті" придбали хавбека у віденського Рапіда минулого літа за 5 мільйонів євро.

Остаточної домовленості між клубами поки не досягнуто. На футболіста також претендує Крістал Пелес, який може спробувати зробити вигіднішу пропозицію та перехопити гравця.