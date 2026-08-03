Англія

Лондонський клуб не планує продавати бразильського вінгера, який після дебютного сезону в АПЛ продовжує зростати у ціні.

Фулгем відмовився від пропозиції Роми щодо трансферу бразильського нападника Кевіна.

Як повідомляє ge.globo, італійський клуб запропонував за 23-річного футболіста близько 50 мільйонів євро, однак отримав негативну відповідь.

За інформацією джерела, структура пропозиції відповідала оцінці англійського клубу, включаючи можливі бонусні виплати. Водночас у Фулгемі вважають, що вартість Кевіна може зрости в майбутньому, тому не поспішають розлучатися з гравцем.

Лондонці придбали бразильця у донецького Шахтаря влітку 2025 року за 45 мільйонів євро — 40 мільйонів були виплачені одразу, ще 5 мільйонів передбачалися у вигляді бонусів.

У своєму першому сезоні в Англії Кевін провів 31 матч, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Його виступи привернули увагу кількох клубів Серії А, зокрема Роми.