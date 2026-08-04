Англія

28-річний іспанець уже погодив особистий контракт із лондонським клубом та незабаром має пройти медогляд.

Челсі перебуває за крок від завершення трансферу лівого захисника Райо Вальєкано Пепа Чаваррії. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, футболіст уже узгодив із лондонським клубом умови особистого контракту. Найближчим часом він має отримати дозвіл на проходження медичного огляду, тоді як клуби завершують погодження деталей угоди.

Пошук нового лівого захисника став одним із пріоритетів Челсі після переходу Марка Кукурельї до Реала. Наразі єдиним профільним гравцем на цій позиції в основній команді залишається Йоррел Гато, тоді як у передсезонних матчах також використовувався 18-річний Ландон Еменало.

Чаваррія виступає за Райо Вальєкано з 2022 року, коли перейшов із Сарагоси. За цей час він провів 125 матчів у складі мадридського клубу. Минулого сезону іспанець допоміг команді дістатися фіналу Ліги конференцій, де Райо Вальєкано мінімально поступився Крістал Пелес.

Чинний контракт 28-річного захисника розрахований до літа 2030 року та містить клаусулу в розмірі 50 мільйонів євро. Водночас сторони, за даними Орнштейна, ведуть переговори в конструктивному ключі й наближаються до остаточного оформлення трансферу.