Англія

Капітан Ньюкасла вже найближчої доби має завершити формальності перед переходом на Емірейтс.

Арсенал наблизився до підписання центрального півзахисника Ньюкасла Бруну Гімараеса.

За інформацією talkSPORT, сума майбутнього трансферу бразильця становитиме близько 80 мільйонів фунтів.

Переговори між клубами перебувають на завершальній стадії, а сам футболіст уже найближчими 24 годинами має пройти медичний огляд перед оформленням переходу до лондонської команди.

Інтерес Арсенала до 28-річного хавбека зберігався протягом усього літа, а останніми днями чутки про можливий трансфер посилилися через затримку з поверненням Гімараеса до передсезонної підготовки Ньюкасла.

Після тривалої відпустки, пов'язаної з виступами на чемпіонаті світу-2026, очікувалося, що бразилець приєднається до команди у Ла-Манзі 2 серпня. Однак через активні переговори з Арсеналом він повернувся до табору Ньюкасла лише 3 серпня.