Капітан Ньюкасла вже найближчої доби має завершити формальності перед переходом на Емірейтс.
Бруно Гімараес, Getty Images
04 серпня 2026, 22:02
Арсенал наблизився до підписання центрального півзахисника Ньюкасла Бруну Гімараеса.
За інформацією talkSPORT, сума майбутнього трансферу бразильця становитиме близько 80 мільйонів фунтів.
Переговори між клубами перебувають на завершальній стадії, а сам футболіст уже найближчими 24 годинами має пройти медичний огляд перед оформленням переходу до лондонської команди.
Інтерес Арсенала до 28-річного хавбека зберігався протягом усього літа, а останніми днями чутки про можливий трансфер посилилися через затримку з поверненням Гімараеса до передсезонної підготовки Ньюкасла.
Після тривалої відпустки, пов'язаної з виступами на чемпіонаті світу-2026, очікувалося, що бразилець приєднається до команди у Ла-Манзі 2 серпня. Однак через активні переговори з Арсеналом він повернувся до табору Ньюкасла лише 3 серпня.