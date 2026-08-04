Англія

Португальський хавбек уклав із новим клубом п’ятирічний контракт, розрахований до літа 2031 року.

Іпсвіч Таун оголосив про підписання центрального півзахисника Флорентіну Луїша. Англійський клуб підтвердив перехід футболіста з Бернлі, однак суму трансферу не розголошує.

26-річний португалець підписав із командою контракт на п’ять років і виступатиме на Портман Роуд до літа 2031 року.

Минулого сезону Луїш провів 31 матч у Прем’єр-лізі за Бернлі після переходу з Бенфіки. До цього хавбек виступав за португальський клуб, із яким двічі ставав чемпіоном країни та грав у Лізі чемпіонів.

У своїй кар’єрі Флорентіну також мав досвід виступів у чемпіонатах Іспанії та Франції, де захищав кольори Хетафе та Монако відповідно.

На міжнародному рівні півзахисник представляв збірні Португалії різних вікових категорій, зокрема виступав за команду U-21.