Франция

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер останется в нынешней команде.

Лион сделал запрос касательно аренды Юлиана Дракслера, сообщает RMC Sport.

Тем не менее, ПСЖ отказался отпускать немецкого полузащитника. Парижский клуб готов рассмотреть только возможность продажи 26-летнего хавбека.

Сообщается, что ПСЖ готов продать Дракслера за 20 миллионов евро. Что касается игрока, то он счастлив в столице Франции и не планирует покидать команду. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Дракслер провел шесть матчей в чемпионате Франции и отличился двумя ассистами.

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