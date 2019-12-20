Франция

Поединок станет последним для португальца независимо от результата.

Леонарду Жардим будет уволен с поста главного тренера Монако после поединка 19-го тура Лиги 1, сообщает nicematin.com.

Клуб расстанется с португальским специалистом независимо от результата матча. Монако идет на девятом месте после 17 сыгранных матчей, располагая 25 очкам, и может побороться за еврокубки.

Напомним, что Жардим вывел Монако в 1/2 финала ЛЧ сезона-2016/17, но после был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Некоторое время "монегасков" возглавлял Тьерри Анри, но француз не справлялся со своими обязанностями, а потому руководство клуба вернуло Жардима.