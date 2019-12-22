Франция

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Франции.

Монако разгромил на своем поле Лилль со счетом 5:1 в матче 19-го тура Лиги 1.

В составе монегасков дубль оформил Висам Бен-Йеддер, еще по голу в свой актив записали Желсон Мартинг, Кейта Бальде и Камил Шлик, а единственный гол хозяев забил Виктор Осимхен.



Монако – Лилль 5:1

Голы: Мартинш, 23, Кейта, 29, Бен-Йеддер, 53, 65, Глик, 90 – Осимхен, 13.

Монако: Лекомт – Агиляр, Жемерсон, Глик, Марипан, Жил Диаш – Желсон Мартинш (Адриен Силва, 85), Бакайоко, Головин, Кейта Бальде (Огюстен, 81) – Бен-Йеддер (Слимани, 90).

Лилль: Меньян – Челик, Фонте, Габриэл, Брадарич – Андре, Сумаре – Саншеш (Реми, 67), Иконе (Языджи, 38), Бамба – Осимхен (Луис Араужо, 76).

Предупреждения: Головин, Марипан, Кейта, Агиляр, Субашич – Фонте.

Удаление: Субашич, 78.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.