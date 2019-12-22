Франция

Тренер парижан прокомментировал игру лидеров команды.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился своим мнением о выступлениях двух главных звезд команды – Неймара и Киллиана Мбаппе.

"Могут ли Мбаппе и Неймар играть лучше? Они очень хорошо играют вместе. Они вернули уверенность и хорошую форму. Это самое главное.

Они с усердием защищаются, они создают опасность у ворот соперника, потому что им нравится выступать вместе. Они очень близки на поле, и именно так мы и хотим играть.

Неймар мотивирует Мбаппе, а Мбаппе мотивирует Неймара, это хорошо. Мы играем как команда, наша задача состоит в том, чтобы сохранить этот настрой", – приводит слова Тухеля портал Goal.com.

Ранее Неймар заявлял, что между ним и Мбаппе нет конкуренции.

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