Франция

Испанец рассказал об амбициях парижского клуба.

Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия подвел итоги выступлений команды в первой половине сезона.

"Команда выступала на высоком уровне во всех турнирах. Для нас было важно финишировать на первом месте в группе Лиги чемпионов. Очень хорошие ощущения. Постараемся сохранить эту динамику и настрой, чтобы достигнуть больших целей.

У нас очень хорошие атакующие игроки. Меня удивляет разнообразие и различные варианты, которые имеет тренер.

Постараемся, чтобы это стал год ПСЖ в Лиге чемпионов, но нам не нужно забегать наперед и считать, что победы у нас в кармане. Единственный финал, который нас пока ждет в этом турнире, это дуэль с дортмундской Боруссией в 1/8 финала. Мы должны пройти этот раунд, а затем готовиться к следующему", – рассказал Сарабия в интервью изданию Marca.

В текущем сезоне Сарабия провел 21 поединок в футболке "красно-синих", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.