Франция

Парижане намерены заполучить бразильского хавбека.

Полузащитник Милана Лукас Пакета может стать игроком ПСЖ в зимнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.

ПСЖ давно следит за выступлениями бразильца и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба. В подписании хавбека заинтересован спортдир парижан Леонардо, который договаривался о его переходе из Фламенго.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 13 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Фенербахче начал переговоры с Миланом по Рикардо Родригесу.

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