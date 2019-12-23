Парижане намерены заполучить бразильского хавбека.
Лукас Пакета, Getty Images
23 декабря 2019, 11:57
Полузащитник Милана Лукас Пакета может стать игроком ПСЖ в зимнее трансферное окно, сообщает портал Calciomercato.
ПСЖ давно следит за выступлениями бразильца и уже начал переговоры с руководством итальянского клуба. В подписании хавбека заинтересован спортдир парижан Леонардо, который договаривался о его переходе из Фламенго.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 13 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Фенербахче начал переговоры с Миланом по Рикардо Родригесу.
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