Франция

Португальский специалист хочет укрепить центр поля.

Жозе Моуриньо настаивает на трансфере Бубакари Сумаре из Лилля, сообщает L`Equipe.

20-летний француз в этом сезоне провел 23 поединка в футболке Лилля, "отметившись" одной красной карточкой.

В текущий момент в распоряжении Жозе Моуриньо в центре поля есть Дайер, Скипп, Ндомбеле, Ло Чельсо, Сиссоко, Алли, Уинкс и Ваньяма.

Отметим, что Манчестер Юнайтед рассматривает Бубакари Сумаре в качестве долгосрочной замены для Поля Погба.

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