Франция

Монако объявил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера команды.

Официальный сайт Монако подтвердил, что Леонарду Жардим покинул клуб. Вместо 45-летнего португальца назначен Роберт Морено.

42-летний специалист заключил соглашение до 30 июня 2022 года. К работе испанец приступит в начале следующей недели.

"Мы рады объявить о прибытии Роберта Морено. Мы верим в него и в то, что он способен привести команду к успеху. Мы ради приветствовать его в футбольном клубе Монако".

"От имени президента Дмитрия Рыболовлева хотим поблагодарить Леонарду Жардима за всю его работу и успехи в последние годы. Мы желаем ему удачи в будущем", — гласит заявление на официальном сайте.

Напомним, что последним место работы Морено была сборная Испании, с которой он квалифицировался на Евро-2020, но затем уступил пост Луису Энрике.

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