Франция

Интер больше не заинтересован в подписании защитника Наполи.

Защитник Наполи Фаузи Гулам в январе может сменить клубную прописку и перебраться во французскую Лигу 1.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, главным претендентом на 28-летнего алжирца остается Марсель.

Также отмечается, что агент Гулама предлагал услуги своего клиента миланскому Интеру, но "нерадзурри" не заинтересованы в подписании футболиста.

В текущем сезоне Фаузи Гулам провел за Наполи всего пять матчей, в которых результативными действиями он не отличился.

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