Интер больше не заинтересован в подписании защитника Наполи.
Фаузи Гулам, Getty Images
30 декабря 2019, 06:55
Защитник Наполи Фаузи Гулам в январе может сменить клубную прописку и перебраться во французскую Лигу 1.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, главным претендентом на 28-летнего алжирца остается Марсель.
Также отмечается, что агент Гулама предлагал услуги своего клиента миланскому Интеру, но "нерадзурри" не заинтересованы в подписании футболиста.
В текущем сезоне Фаузи Гулам провел за Наполи всего пять матчей, в которых результативными действиями он не отличился.
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