ПСЖ проявляет интерес к Эриксену

Франция

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Лиге 1.

ПСЖ заинтересован в услугах Кристиана Эриксена, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летнему футболисту будет предложен контракт на пять лет с заработной платой 12 миллионов евро за сезон, а также будут включены бонусы.

Кроме ПСЖ, интерес к Эриксену проявляет Интер, однако у "нерадзурри" приоритет Артуро Видаль из Барселоны.

Эриксен отказывается подписывать новый контракт с Тоттенхэмом и может стать свободным агентом летом этого года.

В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ: на его счету два гола и два ассиста.