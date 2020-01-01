ПСЖ проявляет интерес к Эриксену

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в Лиге 1.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, GETTY IMAGES
01 января 2020, 20:25
ПСЖ заинтересован в услугах Кристиана Эриксена, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летнему футболисту будет предложен контракт на пять лет с заработной платой 12 миллионов евро за сезон, а также будут включены бонусы.
Кроме ПСЖ, интерес к Эриксену проявляет Интер, однако у "нерадзурри" приоритет Артуро Видаль из Барселоны.
Эриксен отказывается подписывать новый контракт с Тоттенхэмом и может стать свободным агентом летом этого года.
В текущем сезоне Эриксен провел 17 матчей в АПЛ: на его счету два гола и два ассиста.
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