Франция

Бразильский форвард расположился сразу за первой десяткой рейтинга.

Портал GetFootballNewsFrance выпустил большой материал посвященный лучшим игрокам 2019 года в чемпионате Франции.

Издание определило сотню лучших футболистов Лиги 1. Первое место занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром прошлого сезона и показывает уверенную игру в нынешнем.

Стоит отметить, что не попал в ТОП-10 звездный партнер Мбаппе бразилец Неймар, который занял только 11-ю позицию.

"Не может быть никаких сомнений в том, что 2019 год станет самым трудным в звездной карьере Неймара. Травмы, противоречия и личные разочарования преследовали игрока в последние 12 месяцев", — гласит издание в отчете по игроку.

ТОП-15 лучших футболистов Лиги 1 в 2019-м

1. Киллиан Мбаппе (ПСЖ)

2. Анхель Ди Мария (ПСЖ)

3. Виссам Бен Йеддер (Монако)

4. Маркиньос (ПСЖ)

5. Тиаго Силва (ПСЖ)

6. Идрисса Гуйе (ПСЖ)

7. Мемфис Депай (Лион)

8. Марко Верратти (ПСЖ)

9. Мусса Дембеле (Лион)

10. Теджи Саванье (Монпелье)

11. Неймар (ПСЖ)

12. Майк Майгнан (Лилль)

13. Баптисте Сантамария (Анже)

14. Вальтер Бенитес (Ницца)

15. Мауро Икарди (ПСЖ)

Полная версия ТОП-100 лучших игроков чемпионата Франции доступна по ссылке.

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