Франция

"Фиолетовые" расстались с наставником.

Антуан Комбуаре уволен с поста главного тренера Тулузы, сообщает официальный сайт французского клуба.

Руководство "фиолетовых" приняло решение расстаться с наставником из-за неудовлетворительных результатов команды в Лиге 1. Под руководством 56-летнего специалиста команда потерпела поражения в последних 10 матчах.

Комбуаре работал во главе Тулузы с октября 2019 года, сменив на этом посту Алена Казанову.

На данный момент Тулуза находится на дне турнирной таблицы Лиги 1, набрав 12 очков после 19 туров.

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