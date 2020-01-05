Франция

Хорватский клуб уже отклонил два предложения по игроку из США и Китая.

Вингер загребского Динамо Мирослав Оршич пользуется спросом на трансферном рынке. По информации Jutarnji List, загребцы уже ответили отказом на два официальных предложения о трансфере от американского и китайского клубов.

Сам игрок также не горел желанием переезжать в MLS или китайскую Суперлигу – он намерен остаться в Динамо или же продолжить карьеру в Европе.

Большую заинтересованность в Мирославе проявляют также Лион, Валенсия, московское Динамо, два клуба из Шотландии и еще два из Чемпионшипа.

Оршич перебрался в Динамо из корейского Ульсана летом 2018 года за 2,5 млн евро. Уже сейчас Transfermarkt оценивает его в 9,5 млн.