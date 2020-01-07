Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции.
Киллиан Мбаппе, getty images
07 января 2020, 09:47
Накануне завершились матчи 1/32 финала Кубка Франции и определились все участники очередного раунда турнира.
По итогам жеребьевки чемпионы страны ПСЖ отправятся в гости к Лорьяну, а вот действующий обладатель Кубка Ренн сыграет на выезде с марсельским Атлетико, выступающим в пятом по силе дивизионе страны.
Итоги жеребьевки 1/16 финала:
При-ле-Мезьер – Лимоне
Эпиналь – Сан-Пьерруа
Атлетико Марсель – Ренн
Дижон – Ним
По – Бордо
Сен-Приве Сен-Илере – Монако
Нант – Лион
Ред Стар – Ницца
Анже – Руан
Париж – Сент-Этьен
Бельфор – Нанси
Гонфрвиль – Лилль
Монпелье – Кан
Лорьян – Пари Сен-Жермен
Ангулем – Страсбург
Гранвиль – Марсельр
Матчи данной стадии состоятся 16 января.
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