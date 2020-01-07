Франция

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции.

Накануне завершились матчи 1/32 финала Кубка Франции и определились все участники очередного раунда турнира.

По итогам жеребьевки чемпионы страны ПСЖ отправятся в гости к Лорьяну, а вот действующий обладатель Кубка Ренн сыграет на выезде с марсельским Атлетико, выступающим в пятом по силе дивизионе страны.

Итоги жеребьевки 1/16 финала:

При-ле-Мезьер – Лимоне

Эпиналь – Сан-Пьерруа

Атлетико Марсель – Ренн

Дижон – Ним

По – Бордо

Сен-Приве Сен-Илере – Монако

Нант – Лион

Ред Стар – Ницца

Анже – Руан

Париж – Сент-Этьен

Бельфор – Нанси

Гонфрвиль – Лилль

Монпелье – Кан

Лорьян – Пари Сен-Жермен

Ангулем – Страсбург

Гранвиль – Марсельр

Матчи данной стадии состоятся 16 января.