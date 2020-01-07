Франция

Национальный кубок страны, которая является действующим чемпионом мира, совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд.

Самый старый турнир мира – Кубок Англии. Скорее всего, именно этот турнир является также самым известным в своей категории – национальных кубков. За ним следит большое количество людей со всего мира, поскольку в Англии не только играют одни из самых популярных и сильных клубов мира, здесь также самые сильные команды в низших дивизионах. Нередко в рамках этого турнира команды из четвертого дивизиона дают бой представителям АПЛ, а всего в Кубке Англии участвует около 700 команд.

Но есть турнир, где выступает в 10 раз больше клубов. Знакомьтесь – Кубок Франции.

Как известно, Франция – это страна, которая имеет большое количество колоний по всему миру. И, оказывается, о них не забывают, когда дела доходят до Кубка Франции. Но обо всем по порядку.

Розыгрыш нынешнего турнира достиг уже стадии 1/16 финала, при этом уже через 50 дней исполнится ровного год, как он стартовал. Кубок Франции сезона-2019/20 начался матчем предварительного раунда 27 февраля, а встретились в нем представители четвертого дивизиона чемпионата Майотты. Не знаете, что такое Майотта? Это маленький остров между материковой Африкой и Мадагаскаром – спорная территория между Францией и Коморскими островами.

Квалификация (шесть раундов)

Махараво и Кангани – именно эти команды сыграли в том самом предварительном раунде – дали старт нынешнему розыгрышу Кубка Франции. Но кроме этих двух команд, в квалификации от Майотты приняло участие еще 63 (!). Население острова составляет, на секундочку, 246 489 человек.

Как вы уже могли догадаться, розыгрыш КФ начинается с территориальных квалификационных раундов. Из них, шесть проходят на заморских территориях и департаментах: Майотта, Реюньон (заморский регион Франции, расположенный на одноимённом острове в Индийском океане, в 700 км к востоку от Мадагаскара), Французская Гвиана (крупнейший заморский регион и одновременно заморский департамент Франции в северо-восточной Южной Америке), Мартиника (остров в Карибском море), Гваделупа (регион и одновременно заморский департамент Франции в Вест-Индии в восточной части Карибского моря), Сен-Пьер и Микелон (заморское сообщество Франции на небольших островах в Атлантическом океане, в 20 км к югу от канадского острова Ньюфаундленд).

Игроки на фото выше — футболисты клуба Сент-Женева (4-й дивизион), в прошлом сезоне они отказались от бонусов, чтобы на матч на Мартинику могла полететь вся команда, а не только 16 человек.

В квалификациях на этих территориях приняли участие 204 команды (с островов Сен-Пьер и Микелон их было всего три).

Ближе к осени стартуют отборочные раунды и в регионах Франции. Всего таких региональных отборов здесь 13. Но если на Корсике, к примеру, отбор проходит в пять раундов, а участвуют в нем всего 29 команд (две выходят в седьмой раунд), то в Верхней Франции (регион О-де-Франс) стартуют 1009 команд (!), из которых только 21 проходит в основную сетку турнира.

Если подсчитать количество всех команд, которые приняли участие в 19 региональных квалификациях, что мы имеем? Две команды стартовали с предварительного раунда на острове Майотта, затем был первый раунд в большинстве других регионов, в котором к победителю предварительного раунда добавилась еще 5571 команда. Во втором раунде стартовали еще 937 команд, а в третьем – 427. 51 представитель Championnat National 2 (4-й по силе дивизион Франции) стартовал с четвертого раунда, а все 18 команд из Championnat National 1 – из пятого. Всего имеем 7006 команд.

Седьмой раунд

По завершению квалификации, стартует раунд №7. До него в нынешнем розыгрыше дошли по 2 команды из Французской Гвианы, Мартиники, Гваделупы, Реюньона и лучшая команда Майотты, а также представители стран Океании — Новой Каледонии и Таити. Там отбора, как такового, нет. В Кубок Франции выходит обладатель их Кубка страны. "А где же та самая лучшая из трех команд Сен-Пьер и Микелон?", могли спросить наблюдательные читатели. Ильен Аматурс (тот самый победитель из околоканадских островов) после своей победы был отправлен в третий раунд квалификации региона Овернь-Рона-А́льпы, где благополучно получил пять голов от представителя седьмого дивизиона ФК Лион.

Из региональных лиг Франции в раунд №7 прошли 145 команд. В сумме с 20-ю представителями Лиги 2, которые начинают свой путь именно здесь, всего получается 176 команд. Но самое гениальное – это жеребьевка этого раунда. Здесь есть три вида матчей: заморские встречи, материковые и комбинированные. В заморских между собой встретились команды из Гваделупы, Мартиники и Французской Гвианы, в комбинированных оставшиеся пять команд из заморских стран играли с французскими. Клубы из пятой лиги – Версаль 78 и Расин Басансьон – летали на Реюньон и Таити соответственно, а вот Мтсапере (Майотта), Хьенгене Спорт (Новая Каледония) и воспитавший Димитри Пайе Сент-Пьерруа из Реюньона, летали во Францию. Кстати, только последние сумели обыграть своего соперника. Все остальные матчи прошли между командами из материковой Франции.

Восьмой раунд

Сент-Пьерруа в этом раунде уже играл дома, к ним прилетела команда из пятого дивизиона Таон и проиграла по пенальти. Другой заморский коллектив, который играл дома, Жюнесс Эволюшн (эволюция молодежи?) из Гваделупы проиграл Белфорту. Представитель Мартиники ФК Францискайн в дополнительное время проиграл ФК Тур (5-й дивизион), а вот участник из французской Гвианны был разбит со счетом 0:6.

1/32 финала

Последний на сегодняшний день раунд Кубка Франции, который уже завершился. Именно с этого места начинают свой путь в турнире команды из элитного дивизиона. Перед жеребьевкой, наверное, многие команды из низших лиг (а самым "низким" был клуб восьмого дивизиона Хомбур-Хаунт, обыгравший Осер) хотели бы встретиться с ПСЖ. Посчастливилось клубу Лина-Монтери, получившему в итоге по дублю от Кавани и Сарабии (итоговый счет 6:0).

А что же реюньонский Сент-Пьерруа? Эти парни продолжают удивлять, они обыграли на выезде Ньор (2:1), который ныне выступает в Лиге 2, а жеребьевка 1/16 определила им в соперники четверолиговый Эпиналь. Играть снова предстоит на выезде.

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Вот такой вот он – Кубок Франции. Прошлогодняя победа Ренна в финале с ПСЖ весьма удивила, но покопавшись глубже, стало понятно, что этот турнир на самом деле не так прост, как кажется, и удивлять еще способен.

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