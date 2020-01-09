Франция

Парижане отправили в ворота соперника сразу шесть мячей.

Гол Йоана Кабая стал слабым утешением для Сент-Этьенна в матче 1/8 финала Кубка лиги против ПСЖ. Дело в том, что парижане до этого отличились шесть раз – забивали Икарди, Неймар и Мбаппе, а Мулен оформил автогол.

ПСЖ – Сент-Этьенн 6:1

Голы: Икарди, 2, 49, 57, Неймар, 39, Мулен, 44 (в свои ворота), Мбаппе, 67 – Кабай, 71.

ПСЖ: Рико – Менье, Маркиньос, Керер, Бернат – Гуйе, Верратти (Паредес, 72) – Ди Мария (Дракслер, 81), Икарди (Кавани, 72), Мбаппе, Неймар.

Сент-Этьенн: Мулен – Дебюши, Фофана, Перрен, Трауко – Камара, Кабай, Диуссе (Колодзейчак, 34) – Онора, Ривера (Аби, 46), Хазри (Корейя, 61).

Предупреждения: Камара, Фофана, Дебюши.

Удаление: Фофана, 31.

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