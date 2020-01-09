Франция

Аргентинец не спешит возвращаться в Интер.

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди, контракт которого принадлежит Интеру, заявил, что был бы рад остаться во французской команде.

"Я чувствую себя очень хорошо в Париже. Я еще не разговаривал с клубом, но осталось еще четыре или пять месяцев. Когда в мае закончится сезон, мы сядем и поговорим. Если у меня будет шанс остаться, я буду счастлив".

"Это хороший период для меня и моей команды. Мы хорошо провели первую половину сезона. Я доволен работой, которую мы делаем", — сказал Икарди.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард имеет отличную реализацию — 70 процентов ударов в створ завершаются голом.